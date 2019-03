Decap prende um dos maiores traficantes de drogas de Natal

Uma equipe da Delegacia Especializada em Capturas, agora comandada pelo delegado Maurílio Pinto de Medeiros, prendeu um dos maiores traficantes de drogas de Natal. Nelrivan Rodrigues de Medeiros, mais conhecido como “Nelre”, de 33 anos, é apontado como líder do tráfico nas Rocas, além de contar com ajuda de policiais para cometer seus crimes.Ele foi preso neste domingo (14) por força de um mandado de prisão expedido pela juíza Daniela do Nascimento Cosmo, da 9ª Vara Criminal. De acordo com o delegado Maurílio Pinto, “Nelre” era o líder da quadrilha presa pela Polícia Federal em julho deste ano, durante a Operação Paulicéia “Ele foi o único que conseguiu escapar naquela operação. Isso porque o Nelre é um homem muito bem informado, pois conta com a ajuda de muitos policiais, entre militares e civis. Para se ter uma idéia, em junho deste ano ele promoveu um São João nas Rocas que ficou conhecido como ‘Arrasta Pó do Nelre’. Para isso, ele foi acobertado por vários policiais. Mas, infelizmente, nós não temos como provar isso”, disse Maurílio.O delegado informou que para prender Nelrivan Rodrigues foram precisos quatro dias e quatro noites de campana. “Nós descobrimos a casa dele e fomos para o local. No entanto, acho que ele já estava percebendo que poderia ser preso a qualquer momento”, ressaltou. O traficante foi preso em Passagem de Areia, em Parnamirim.Maurílio Pinto destacou que a cooperação de alguns policiais era tão grande que Nelrivan só se mudava para um local após alguns policiais fazerem o levantamento do local. “Além disso, ele tinha um PM que era exclusivo para matar as pessoas que ele mandasse”, disse o delegado.Como o processo de numero 001.08.023.097-1 é referente a um inquérito da Polícia Federal, o mandado de prisão expedido pela juíza Daniela Cosmo pede que Nelrivan seja transferido para a carceragem da PF.Na tarde desta segunda-feira (15), o advogado de Nelre, Gilberto Pires esteve na Delegacia de Capturas para conversar com o delegado Maurílio Pinto. Ele informou a reportagem ainda não tomou conhecimento do conteúdo do processo e só depois disso poderá se posicionar sobre a defesa do acusado.