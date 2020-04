José Maranhão oficializa renúncia no Senado para assumir governo da PB Mandato de Maranhão no Senado deve ser assumido pelo seu primeiro suplente, Roberto Cavalcanti, também do PMDB.

Foi lida há pouco pelo 3º secretário da Mesa do Senado Federal, senador Mão Santa (PMDB-PI), carta de renúncia do senador José Maranhão (PMDB-PB), que deverá assumir ainda hoje (18) o governo da Paraíba, em substituição a Cássio Cunha Lima (PSDB).



O tucano teve sua cassação (bem como a do seu vice-governador) confirmada ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2006, quando teria se valido de promoção pessoal na distribuição de recursos por meio de um programa assistencial .



O mandato de Maranhão no Senado deve ser assumido pelo seu primeiro suplente, Roberto Cavalcanti, também do PMDB. O PSDB e a Assembléia Legislativa da Paraíba já protocolaram ações no Supremo Tribunal Federal (STF), em que questionam a determinação do TSE para que Maranhão seja empossado como governador da Paraíba. Eles alegam que confirmada a cassação de Cunha Lima, deve haver nova eleição.



Fonte: Agência Brasil