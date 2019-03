Senado deixa para amanhã votações previstas para a pauta de hoje Na votação de amanhã, serão apreciados o projeto de lei que cria o Fundo Soberano do Brasil e a proposta de emenda constitucional (PEC) dos vereadores.

A resistência do PSDB e do Democratas (DEM) em dar andamento à pauta de votações da sessão de hoje (16) no Senado, levou o líder do governo, Romero Jucá (PMDB-RR), a fechar acordo para que a sessão seja retomada amanhã (17), às 9h.



A idéia é votar as medidas provisórias 443 (permite o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal comprarem bancos em dificuldades financeiras) e 444 (trata da remessa de alimentos ao Haiti e outros países da América Latina).



Ainda na votação de amanhã, serão apreciados o projeto de lei que cria o Fundo Soberano do Brasil e a proposta de emenda constitucional (PEC) dos vereadores.