Lula diz a Wilma que lutará para fazê-la senadora

Ricardo Stuckert/PR Wilma de Faria consegue apoio de Lula para eleição 2010.

Na conversa, o presidente ressaltou que a líder do PSB terá o seu apoio “independente da união da sua base no Rio Grande do Norte”. Lula disse que Wilma tem sido leal e no futuro governo do país precisará de representantes como ela em seus quadros.Antes, a governadora expôs a situação entre os partidos que apóiam o presidente no estado. Depois da eleição, houve o rompimento entre ela e o senador Garibaldi Filho (PMDB).Correspondendo as expectativas de Wilma de Faria, o presidente finalizou: “não se preocupe, você será senadora com votação consagradora”.