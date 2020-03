Série B: ABC estreia fora de casa, e América no Machadão

A CBF divulgou ontem a tabela - com as datas aproximadas - da Série B do Brasileiro 2009. E, pelo apresentado, o ABC vai estrear fora de casa e o América no Machadão.

Rodada/Data Jogo



Turno



Rodada 01 (08 e 09.05) Ponte Preta-SP x ABC

Rodada 02 (12, 15 e 16.05) ABC x Figueirense-SC

Rodada 03 (19, 22 e 23.05) Juventude-RS x ABC

Rodada 04 (26, 29 e 30.05) ABC x Fortaleza-CE

Rodada 05 (02, 05 e 06.06) Bahia-BA x ABC

Rodada 06 (09, 12 e 13.06) ABC x Vila Nova-GO

Rodada 07 (16, 19 e 20.06) América x ABC

Rodada 08 (22, 26 e 27.06) Atlético-GO x ABC

Rodada 09 (30.06, 03 e 04.07) ABC x Ipatinga-MG

Rodada 10 (07, 10 e 11.07) Ceará-CE x ABC

Rodada 11 (14.07) ABC x São Caetano-SP

Rodada 12 (17 e 18.07) Vasco-RJ x ABC

Rodada 13 (21,24 e 25.07) ABC x Guarani-SP

Rodada 14 (28.07) Paraná-PR x ABC

Rodada 15 (31.07 e 01.08) ABC x Portuguesa-SP

Rodada 16 (04,07 e 08.08) ABC x Duque de Caxias-RJ

Rodada 17 (11.08) Brasiliense-DF x ABC

Rodada 18 (14 e 15.08) ABC x Campinense-PB

Rodada 19 (18, 21 e 22.08) Bragantino-SP x ABC



Returno



Rodada 20 (25.08) ABC x Ponte Preta-SP

Rodada 21 (28 e 29.08) Figueirense-SC x ABC

Rodada 22 (01, 04 e 05.09) ABC x Juventude-RS

Rodada 23 (08, 11 e 12.09) Fortaleza-CE x ABC

Rodada 24 (15.09) ABC x Bahia-BA

Rodada 25 (18 e 19.09) Vila Nova-GO x ABC

Rodada 26 (22, 25 e 26.09) ABC x América

Rodada 27 (29.09) ABC x Atlético-GO

Rodada 28 (02 e 03.10) Ipatinga-MG x ABC

Rodada 29 (06, 09 e 10.10) ABC x Ceará-CE

Rodada 30 (13, 16 e 17.10) São Caetano-SP x ABC

Rodada 31 (20.10) ABC x Vasco-RJ

Rodada 32 (23 e 24.10) Guarani-SP x ABC

Rodada 33 (27, 30 e 31.10) ABC x Paraná-PR

Rodada 34 (03, 06 e 07.11) Portuguesa-SP x ABC

Rodada 35 (10.11) Duque de Caxias-RJ x ABC

Rodada 36 (13 e 14.11) ABC x Brasiliense-DF

Rodada 37 (17, 20 e 21.11) Campinense-PB x ABC

Rodada 38 (28.11) ABC x Bragantino-SP

Rodada/Data Jogo



Turno



Rodada 01 (08 e 09.05) América x Atlético-GO

Rodada 02 (12, 15 e 16.05) Guarani-SP x América

Rodada 03 (19, 22 e 23.05) América x Paraná-PR

Rodada 04 (26, 29 e 30.05) São Caetano-SP x América

Rodada 05 (02, 05 e 06.06) América x Brasiliense-DF

Rodada 06 (09, 12 e 13.06) Duque de Caxias-RJ x América

Rodada 07 (16, 19 e 20.06) América x ABC

Rodada 08 (22, 26 e 27.06) América x Ponte Preta-SP

Rodada 09 (30.06, 03 e 04.07) Campinense-PB x América

Rodada 10 (07, 10 e 11.07) América x Bahia-BA

Rodada 11 (14.07) Fortaleza-CE x América

Rodada 12 (17 e 18.07) América x Juventude-RS

Rodada 13 (21,24 e 25.07) Portuguesa-SP x América

Rodada 14 (28.07) América x Bragantino-SP

Rodada 15 (31.07 e 01.08) Vila Nova-GO x América

Rodada 16 (04,07 e 08.08) Figueirense-SC x América

Rodada 17 (11.08) América x Vasco-RJ

Rodada 18 (14 e 15.08) Ipatinga-MG x América

Rodada 19 (18, 21 e 22.08) América x Ceará-CE



Returno



Rodada 20 (25.08) Atlético-GO x América

Rodada 21 (28 e 29.08) América x Guarani-SP

Rodada 22 (01, 04 e 05.09) Paraná-PR x América

Rodada 23 (08, 11 e 12.09) América x São Caetano-SP

Rodada 24 (15.09) Brasiliense-DF x América

Rodada 25 (18 e 19.09) América x Duque de Caxias-RJ

Rodada 26 (22, 25 e 26.09) ABC x América

Rodada 27 (29.09) Ponte Preta-SP x América

Rodada 28 (02 e 03.10) América x Campinense-PB

Rodada 29 (06, 09 e 10.10) Bahia-BA x América

Rodada 30 (13, 16 e 17.10) América x Fortaleza-CE

Rodada 31 (20.10) Juventude-RS x América

Rodada 32 (23 e 24.10) América x Portuguesa-SP

Rodada 33 (27, 30 e 31.10) Bragantino-SP x América

Rodada 34 (03, 06 e 07.11) América x Vila Nova-GO

Rodada 35 (10.11) América x Figueirense-SC

Rodada 36 (13 e 14.11) Vasco-RJ x América

Rodada 37 (17, 20 e 21.11) América x Ipatinga-MG

Rodada 38 (28.11) Ceará-CE x América

A primeira rodada está prevista para os dias 8 e 9 de maio. O alvinegro vai ao interior paulista para enfrenta a Ponte Preta, enquanto o time rubro recebe em casa o Atlético-GO.Como a Série B repete os moldes da Série A - todos contra todos, em turno ("ida") e returno ("volta"), vão ser realizados dois jogos com cada adversário. E nisso, estão previstos dois ABC x América.O primeiro está marcado para a sétima rodada, em meados de junho, com mando de campo do América; o segundo, na rodada de número 26 (22 a 26 de setembro).De equipes "grandes" mesmo na Série B, a mais conhecida é o Vasco-RJ, estreante na categoria. O primeiro dos potiguares a enfrentar a equipe carioca de São Januário será o ABC, na rodada de número 12 da competição (meados de julho), no Rio de Janeiro o América só encara o time carioca na rodada 17 (11 de agosto), em pleno Machadão. Isso no turno, na "ida".Na "volta", de novo o ABC pega o Vasco primeiro, desta vez no estádio Maria Lamas Farache "Frasqueirão" (salvo definição em contrário) no dia 20 de outubro; já o América terá sua vez na antepenúltima rodada (dias 13 e 14 de novembro), no Rio.