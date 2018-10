Palmeiras e América lideram Estadual Sub-17 Campeonato está sendo disputado com a participação de 12 clubes, divididos em dois grupos.

Palmeiras no Grupo D e América no Grupo E continuam liderando o Campeonato Estadual de Futebol na categoria Sub-17 Na última rodada, o Monamy surpreendeu o líder Palmeiras e venceu de 4 a 3, jogo que marcou pela empolgação e disputa.



Já no Grupo E, o América não tomou conhecimento do Vênus e aplicou uma goleada de 5 a 0, alicerçando cada vez mais sua classificação para fase final da competição, surgindo como candidato fortíssimo ao título da temporada.



Fazendo um comparativo natural fica evidente a supremacia do Grupo E sobre o Grupo D, já que a fórmula de disputa opõe um grupo ao outro. Enquanto no Grupo D, o líder Palmeiras tem apenas seis pontos, enquanto que no Grupo E, América, líder tem 15 pontos, seguido de Baraúnas, 13, Monamy e ABC, 12.





Resultados e a classificação



Atlético 1X0 CDF

Monamy 4X3 Palmeiras

ABC 1X0 Planalto

Baraúnas 1X0 APCEF

Vênus 0X5 América

Arsenal 2X1 Comercial



Grupo D



1º- Palmeiras, seis pontos, cinco jogos,duas vitórias, três derrotas.

2º- Planalto, quatro pontos, cinco jogos, uma vitória,um empate,três derrotas.

3º- CDF, três pontos, cinco jogos, uma vitória, quatro derrotas.

4º- APCEF, três pontos, cinco jogos,uma vitória, quatro derrotas.

5º- Vênus, dois pontos, cinco jogos, dois empates, três derrotas.

6º- Comercial, um ponto, cinco jogos, um empate, quatro derrota.



Grupo E



1º - América, quinze pontos, cinco jogos, cinco vitórias.

2º -Baraúnas, treze pontos, cinco jogos, quatro vitórias, um empate.

3º -Monamy, doze pontos, cinco jogos, quatro vitórias, uma derrota.

4º -ABC, doze pontos, cinco jogos, quatro vitórias, um derrota.

5º - Atlético, dez pontos, cinco jogos, três vitórias, um empate, um derrota.

6º -Arsenal, cinco pontos, cinco jogos, uma vitória, dois empates, duas derrotas.



Com informações do site da FNF