Mais de 4 mil inscritos na Conferência Nacional dos Advogados Evento acontece em Natal entre os dias 11 e 15 de novembro.

A XX Conferência Nacional dos Advogados já bate recorde de inscritos. Mais de 4 mil advogados e estudantes de Direito (precisamente, 4.010 até o momento) já estão inscritos para o evento que terá início no próximo dia 11, em Natal, encerrando-se dia 15. O anúncio foi feito pelo presidente nacional da OAB, Cezar Britto, logo após informar à diretoria da entidade sobre o crescente interesse do mundo jurídico no principal evento da advocacia brasileira.



O tema do evento será "Estado Democrático de Direito x Estado Policial - Dilemas e Desafios em duas Décadas da Constituição". A expectativa de Cezar Britto é que mais de 5 mil pessoas participem da Conferência.



As inscrições custam R$ 350,00 (advogados e outros) e R$ 150,00 (estudantes) e podem ser feitas no site www.oab.org.br/xxconfer/default.asp.