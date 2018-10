CDL divulga horários do comércio para esta sexta-feira (21)

Nesta sexta-feira (21), dia de Nossa Senhora da Apresentação, o comércio de Natal terá a liberdade de funcionar, pois está dentro das datas negociáveis segundo a Convenção Coletiva de Trabalho, conforme informado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (CDL Natal).No entanto, o comércio natalense funcionará com horário diferenciado. Os lojistas que decidirem abrir seus estabelecimentos podem fazê-lo, desde que atendam a cláusula 38° da Convenção Coletiva de Trabalho 2007/2009.A Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal informou que os horários dos pontos comerciais de Natal de acordo com a Convenção Coletiva é garantida a abertura do comércio aos domingos e feriados, com exceção dos dias 01/01, 01/05 e 25/12, dias estes que não haverá funcionamento do comércio, salvo farmácias e drogarias.

Confira os horários de funcionamento do comércio:

Comércio de rua

Alecrim: A abertura é facultativa, e a maioria das lojas abrem das 09h às 16h.Centro da Cidade: A abertura será facultativa, mas a maioria das lojas abrem.Os grandes magazines abrem em horários diferentes, como a Riachuelo (09h às 16h), Rio Center (09h às 15h), Lojas Americanas (09 às 16h).Zona Norte: Abertura facultativa, mas a maioria opta pelo fechamento.

Shoppings

Midway MallPraça de Alimentação e lazer: 12h às 22h.Lojas e Quiosques: A partir das 13h às 21h.Natal ShoppingPraça de Alimentação e Lazer: 12h às 22h.Lojas e Quiosques: 15h à 21h.Shopping Orla SulPraça de Alimentação: 12h às 21h.Lojas e Quiosques: 13h às 19h.Praia ShoppingPraça de Alimentação e Lazer: A partir das 12h.Lojas e Quiosques: 15h à 21h.Natal Norte ShoppingPraça de Alimentação e Lazer: 12h às 22h.Lojas e Quiosques: 15h à 21h.Shopping Cidade JardimPraça de Alimentação e Lazer: A partir das 10h.Lojas e Quiosques: 10h às 16h.Shopping Via DiretaPraça de Alimentação e Lazer: 12h às 22h.Lojas e Quiosques: 15h à 21h.

Supermercados

Funcionamento normal.