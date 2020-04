Copa do Brasil: três equipes já estão na segunda fase O Vasco-RJ, o Atlético-MG e o Guaratinguetá-SP agora aguardam os próximos adversários.

Três equipes já estão classificadas para a segunda fase da Copa do Brasil - o Vasco-RJ, o Atlético-MG e o Guaratinguetá-SP.



O Vasco bateu o Flamengo-PI, 4 a 1, resultado que classificou o time caioca para a segunda fase da competição, dispensando o jogo de "volta" - e agora aguarda Central-PE ou Ceará-CE



Mesmo êxito obtiveram o Atlético-MG (5 a zero sobre o Itumbiara) - o time mineiro agora espera por Caxias-RS ou Guaratinguetá-SP - e o Guarani (2 a zero sobre o J. Malucelli) - a equipe paulsta aguarda por União Rondonópolis ou Internacional.



Eos os primeiros resultados da Copa do Brasil:



Flamengo-PI 1 x 4 Vasco

Icasa 1 x 1 Portuguesa

Itabaiana 0 x 5 Atlético-MG

Guaratinguetá 2 x 0 Caxias

Misto 1 x 1 Campinense-PB

Nacional de Patos-PB 0 x 1 Fluminense

Americano-RJ 2 x 0 Santa Cruz-PE

Sampaio Correa-MA 3 x 2 Figueirense

Rio Branco-AC 1 x 2 Santos

Holanda-AM 1 x 2 Coritiba

Mixto 1 x 2 Paraná Clube

Desportiva-ES 1 x 1 Fortaleza

União-MT 1 x 0 Internacional

J. Malucelli 0 x 2 Guarani

Tupi 2 x 0 Criciúma



Próximos jogos



Os potiguares estreiam na Copa do Brasil no próximo dia 4 de março - Confiança-SE x América, Fast-AM x ABC e Potiguar de Mossoró x Bahia.



Além destes, estão previstos mais 13 jogos de "ida" - Central-PE x Ceará-CE, ASA-AL x Vitória-BA, Atl. Sorocaba-SP x Juventude-RS, Itumbiara-GO x Corinthians-SP, Tocantins-TO x Atlético-PR, Águia Marabá-PA x América-MG, Atlético-RR x Goiás-GO, Cristal-AP x Brasiliense-DF, Vilhena-RO x Ponte Preta-SP, Serra-ES x CSA-AL, Ivinhema-MS x Flamengo-RJ, Barras-PI x Remo-PA, Moto Club-MA x Náutico-PE - e oito jogos de "volta" - Portuguesa-SP x Icasa-CE, Atlético-MG x Itabaiana-SE, Campinense-PB x Misto-MS, Figueirense-SC x Samp. Corrêa-MA, Coritiba-PR x Holanda-AM, Fortaleza-CE x Desportiva-ES, Internacional-RS x União-MT e Criciúma-SC x Tupi-MG.