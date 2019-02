Professores ganham bem melhor no setor público do que no privado, garante Wilma

Delma Lopes: A senhora falou sobre os serviços públicos que podiam avançar mais. E podemos avaliar que durante sua gestão muitas greves aconteceram. A senhora acha que existe uma banalização por parte dos servidores?

Wilma de Faria:

Eu acho que sim. Não é tempo de fazer greve. Na saúde por exemplo, temos os melhores salários do Nordeste e até de que alguns estados considerados mais desenvolvidos. Por isso afirmo que não há motivos para fazer greve; o que precisa é um melhor gerenciamento dos recursos para que não tenhamos desperdícios. Eu estudei em escola pública, tive excelentes professores e cobrava um bom ensino. Mas falta que a população cobre da saúde pública e das escolas o serviço que deve ser oferecido. Hoje em dia, a classe média utiliza os serviços privados e esquece de cobrar o que lhe é de direito. Se for feita uma pesquisa entre os salários dos funcionários da Saúde do serviço público com os dos hospitais privados, vai ver a diferença. O mesmo acontece na educação. Os professores ganham bem melhor nas escolas públicas, sem falar nas vantagens que o serviço público oferece. A população precisa estar consciente e trabalhada para aprender e exigir os seus direitos, e os gestores aptos a administrar bem. Tem que ter uma boa gestão por parte de cada instituição, até para fiscalizar quem está trabalhando, quem está marcando presença, acabar com a rede de proteção que existe em algumas repartições.