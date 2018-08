Robinson diz que reaproximação de Micarla e Wilma será apoiada pelos aliados

Vlademir Alexandre O encontro de Micarla com Wilma foi promovido por Robinson Faria.

Sendo o articulador do encontro entre a governadora e a prefeita eleita, Robinson Faria não esconde que pretende promover a aproximação administrativa e a reaproximação política entre as duas. O deputado crê que, passada a eleição, a continuidade da relação de aliadas entre as duas é natural.“Micarla foi parceria (da governadora) desde 2006 e, passada a eleição, não há motivos para que as duas não retomem a parceria administrativa, por isso procurei promover o encontro. Mesmo sem ser o objetivo desta reunião, torço também pela reaproximação política”, explicou o deputado.Sobre a possibilidade de que o DEM, que apoiou a eleição de Micarla em Natal e faz oposição à administração estadual, fique insatisfeito com o estreitamento da relação entre a prefeita eleita e a governadora, Robinson disse que os aliados não deverão demonstrar descontentamento.“O que os aliados de Micarla querem é que ela tenha condições de fazer uma boa administração, com parcerias com os governos Estadual e Federal. Quem quer que Micarla faça uma boa administração não pode estar insatisfeito com a aproximação com a governadora”, declarou.A reunião entre a governadora e a prefeita eleita conta com a participação do vice-prefeito eleito Paulinho Freire, do deputado Robinson Faria e do deputado federal Fábio Faria.