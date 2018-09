De virada, Flu bate a Portuguesa no Maracanã: 3 a 1 O resultado afastou o clube do rebaixamento, que agora soma 40 pontos e ocupa a 12ª colocação

"Ufa!". Certamente, essa foi a expressão mais utilizada pelos mais de 40 mil torcedores do Fluminense que compareceram ao Maracanã neste sábado. De virada, gols de Washington, Tartá e Romeu, todos na segunda etapa, a equipe tricolor bateu a Portuguesa por 3 a 1, em partida válida pela 35 ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado afastou o clube das Laranjeiras da zona de rebaixamento, que agora soma 40 pontos e ocupa a 12ª colocação da competição nacional. O próximo compromisso carioca será contra o Internacional, às 19h10, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.



Já para a Portuguesa, que segue ameaçada pela degola, ocupa a 18ª posição, com 36 pontos. O Goiás será o adversário seguinte da Portuguesa, na 36ª rodada, em São Paulo. O gol da equipe paulista foi marcado pelo atacante Edno.



O atacante Washington, que acabou com um jejum de três partidas sem marcar, destacou a importância dos três pontos nesta reta final de competição: "O resultado dá uma confiança enorme à equipe, mas será fundamental para enfrentarmos o Ipatinga na última rodada com chances de não corrermos mais o risco de rebaixamento", disse o tricolor.



Para o lateral Wilton Goiano, que entrou na etapa final, a derrota acabou pegando a todos de surpresa, principalmente pela Portuguesa ter saído em vantagem: "Não estava mesmo nos planos, mas acredito que ainda temos boas chances de nos livrarmos da Segunda Divisão do Brasileiro nas próximas duas rodadas", comentou.



Fluminense: Fernando Henrique, Eduardo Ratinho (Tartá), Luiz Alberto, Thiago Silva e Júnior César; Fabinho, Arouca (Romeu), Wellington Monteiro e Conca; Everton Santos (Maicon) e Washington

Técnico: René Simões



Portuguesa:Gottardi, Patrício, Halisson, Aderaldo e Athirson (Wilton Goiano); Raí (Vaguinho), Erick, Preto e Fellype Gabriel (Dias); Jonas e Edno

Técnico: Estevam Soares



Data: 15/11/2008 (Sábado)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Antônio Hora Filho (SE)

Auxiliares: Cleriston Clay Barreto Rios (SE) e Ailton Frias da Silva (SE)

Público: 42.023 pagantes



Com informações do UOL Esporte