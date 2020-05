Definidos os árbitros para a rodada do Sábado de Carnaval Em pleno "Zé Pereira", vai ter jogo no Frasqueirão, em Currais Novos, em Santa Cruz, Macau e Assu.

A Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol (FNF) definiu os ãrbitros que estarão em campo em pleno sábado de Carnaval (21.02), para a décima rodada - a penúltima do primeiro turno - do Campeonato Estadual.



O primeiro jogo da rodada será ASSU x Baraúnas, no estádio Edgar Montenegro (Assu), a partir das 16h; quem vai apitar é Lenilson de Lima.



Às 16h30 é a vez de ABC x Real Independente, no estádio Maria Lamas Farache "Frasqueirão" (Natal). O árbitro da partida será João Batista Bezerra



Às 17h no estádio Walter Bichão (Macau), o Macau enfrenta o Potiguar de Mossoró; a partida terá Emanoel Marinho como árbitro. No mesmo horário, no estádio Iberezão (Santa Cruz), o Santa Cruz joga contra o Coríntians de Caicó - jogo com arbitragem de Paulo Jorge Brandão Filgueira.



Fechando a rodada do Sábado de "Zé Pereira", no estádio Coronel José Bezerra (Currais Novos), o Potyguar recebe o Alecrim às 18h - a partida terá arbitragem de Flávio Roberto Sales.