Defesa Civil confirma mais duas mortes em Santa Catarina Mais de 1,5 milhão de pessoas já foram afetadas pelas águas e 19.889 estão desabrigadas ou desalojadas.

Brasília - A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou na manhã de hoje (24) mais duas mortes provocadas pelos temporais em Santa Catarina, no total de 35. Mais de 1,5 milhão de pessoas já foram afetadas pelas águas e 19.889 estão desabrigadas ou desalojadas.



Além das dez mortes registradas em Blumenau, 150 mil moradores da cidade estão sem energia elétrica. Por conta dos deslizamentos de terra e dos alagamentos – provocados pelos temporais na região –, cerca de 500 pessoas estão desalojadas e 75, desabrigadas no município.



De acordo com o último relatório da Defesa Civil, o prefeito de Blumenau, João Paulo Kleinübing, acompanha os trabalhos de socorro e resgate das vítimas e esteve pessoalmente em vários abrigos para onde estão sendo encaminhadas as pessoas atingidas pelas águas.



Na noite de ontem (23), Kleinübing decretou estado de calamidade pública na cidade que deve receber ainda mil colchões doados pelo Rio Grande do Sul e dez botes a motor enviados do Paraná pelo Exército.



Agência Brasil