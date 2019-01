Marcelo Sena representa o RN no Brasileiro de Kung Fu O potiguar foi convidado pelo presidente da Federação Kung Fu Tradicional de São Paulo, mestre Edilson Moraes para participar do Campeonato Nacional de Kung Fu

Um dos maiores evento do Kung Fu Brasileiro - Campeonato Nacional- que começa neste domingo (7), no ginásio do Ibirapuera, contará com a participação do potiguar Marcelo Sena, que embarca nesta sexta-feira (5) para São Paulo.



Marcelo Sena é o presidente da Federação de Kung Fu Wushu Kuoshu Tradicional do Rio Grande do Norte, e foi convidado pelo presidente da Federação Kung Fu Tradicional de São Paulo, mestre Edilson Moraes, especialmente para participar da competição.



O campeonato contará com a participação de todos estados do Nordeste, tendo este ano uma das maiores representações. Os organizadores esperam reunir uma média de 800 atletas.

O evento terá a participação dos mestres e dos professores de alta graduação (sifus), como o mestre Gabriel Pires e o sifu Vagner Irineu (Ton Lon). Também confirmou presença o vereador reeleito por São Paulo, o judoca Aurélio Miguel (medalhista nas olimpíadas de Seul 1988).



Realizando seletivas durante todo ano para formação da equipe potiguar, a Federação Kung Fu Tradicional do RN, no decorrer das eleições e por falta de patrocínio não conseguiu contar com os patrocinadores, deixado de levar uma equipe bem preparada e de alto rendimento.



O professor Marcelo Sena participará de várias reuniões com autoridades do Kung Fu Brasileiro, tendo o nosso Estado como destaque no Nordeste, as expectativas são de novas metas para 2009 e um melhor desenvolvimento do Kung Fu no Estado.