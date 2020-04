Câmara Federal deve votar hoje projeto que torna crime o trote violento A pena para quem praticar este tipo de ato pode chegar a um ano de detenção e multa que varia de R$ 100 a R$ 500.

A votação do projeto de Lei que criminaliza o trote violento pode ser votado nesta quarta-feira (18), na Câmara dos Deputados. De acordo com a proposta do Flávio Dino (PCdoB-MA) o trote será enquadrado no artigo 146 do Código Penal (constrangimento ilegal), que tem pena prevista de detenção de três meses a um ano ou multa.



A proposta torna os dirigentes das universidades co-responsáveis pela recepção dos novos alunos e, consequentemente, estende a eles a punição em caso de trote violento, quando ocorrer nas dependências da escola. Esse projeto tramita em regime de urgência.





Trote violento

O plenário vai apreciar o substitutivo do deputado Flávio Dino (PCdoB-MA) a 16 propostas sobre o assunto em tramitação na Câmara, encabeçadas pelo 1023/95, do ex-deputado Feu Rosa.



Flávio Dino informou que está trabalhando em três pontos principais: estimular o "trote cidadão", que envolve atividades culturais de integração dos novos alunos; deixar claro que o trote violento, com humilhação é proibido; e prever um sistema de punições.



O deputado explica como vai funcionar a punição ao trote violento. "Em primeiro lugar, uma punição criminal. A segunda é uma punição disciplinar, obrigando as instituições a instaurarem processo disciplinar contra os seus alunos que praticarem o chamado trote violento. Em terceiro lugar, punição civil, ou seja, se a universidade permitir o trote violento nas suas dependências, ela passa a ser obrigada a indenizar os danos materiais e morais sofridos pelos alunos", afirmou.



Flavio Dino explicou que não se trata da criação de um novo crime, mas de tornar claro que o trote violento é ilegal. A lesão corporal, o homicídio e o constrangimento ilegal provocados pelo trote violento já estão previstos no Código Penal.