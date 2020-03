Getúlio espera que Wilma dê mais atenção à Saúde e Segurança

Gabriela Duarte Getúlio Rego: Saúde e Segurança Pública devem ser prioridades.

Crítico ferrenho da administração estadual, o democrata diz que o DEM permanecerá na oposição ao Governo até o último dia do mandato, respeitando a vontade dos eleitores.“Estamos convencidos do papel importante da oposição no regime democrático, e um partido que é eleito como oposição cumpre o pensamento popular. Quando somos oposição, temos que ser oposição, mas sem radicalismo”, explicou.Na leitura da mensagem governamental, o deputado espera que a governadora Wilma de Faria anuncie investimentos efetivos na Saúde e Segurança Pública, “onde o desempenho é praticamente paralisado”.“São duas áreas importantíssimas e que não vêm recebendo a devida atenção do Governo do Estado”, avalia o parlamentar.