Obras de recuperação do calçadão de Ponta Negra e da praia do Meio são retomadas Serviço foi paralisado em 2008 por falta de pagamento e agora segue com cronograma definido.

As obras de reforma do calçadão de Ponta Negra e da praia do Meio foram retomadas neste mês de fevereiro, em caráter de urgência. A obra estava paralisada desde dezembro do ano passado porque o empenho que garantia o pagamento da última parcela foi cancelado. O reinício do serviço é uma das prioridades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) e está sendo executado pela construtora Vecon.



A obra foi orçada em R$ 570.434,84 e desse montante, só R$ 337.452,86 foram pagos até o fim de 2008. O empenho para pagamento do restante do valor, ou seja, R$ 181.625,94, estava previsto no orçamento da Semsur, mas havia sido cancelado em dezembro. Neste mês de fevereiro, a Prefeitura regularizou o débito e o valor que faltava já foi repassado à construtora, o que liberou a continuidade da reforma.



Outro agravante para a demora na conclusão dos serviços ainda em 2008 foi o estrago que as chuvas provocaram no fim de ano. Boa parte do calçadão das duas praias acabou cedendo e o desgaste chegou até o asfalto. Com esse imprevisto, foi necessária uma adequação ao valor inicial da obra, no valor de R$ 284.136,89, montante também previsto desde o ano passado, mas que ainda não havia sido pago.



No Diário Oficial desta terça-feira (17), foi publicada a liberação dessa adequação, garantindo a quitação do valor global necessário à finalização dos serviços de recuperação.



Segundo o secretário municipal de Serviços Urbanos João Bastos, a obra que estava a passos lentos, recebeu o fôlego que faltava para ser finalizada. "Uma das metas da prefeita Micarla de Sousa é essa: dar celeridade às obras em andamento para garantir à população a infra-estrutura que proporcione qualidade de vida e bem-estar de forma sustentável", destaca.