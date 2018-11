"Hello Dolly" é encenado em Natal Teatro Alberto Maranhão será palco da musical de 27 a 30 de novembro.

O Studio Corpo de Baile apresentará, no Teatro Alberto Maranhão, o espetáculo "Hello Dolly", dirigido por Anna Thereza Miranda. As apresentações serão nos dias 27 e 28 de novembro a partir das 19h30 e dias 29 e 30 de novembro em duas sessões: 16h30 e 19h30. Os ingressos são vendidos na Oral Way do Midway Mall.



A peça é uma adaptação do musical homônimo estrelado em 1969. Na trama original, uma viúva casamenteira, Dolly Levi, faz uma viagem até Yonkers, onde procura conquistar um comerciante, rico e solteiro chamado Horace Vandergelder. Ela sabe que ele vinha cortejando sua assistente em sua chapelaria de Nova York.



Horace a contrata para conseguir uma esposa para ele, bem como, para tentar levar sua sobrinha Ermengarde para Nova York, com o propósito de fazê-la esquecer de seu namorado, Ambrose, com quem pretende se casar.



Em Nova York, ela ajuda a garota a conseguir a permissão do tio para casar-se com Ambrose, bem como, arranja para que os dois auxiliares de Vandergelder se aproximem de sua chapeleira, de modo a ficar com o caminho livre para conquistar o comerciante.