Mossoró: MP recomenda que Câmara suspenda verba de gabinete de vereadores Recomendação é assinada por três promotores públicos. Os 13 vereadores recebem, cada, R$ 8 mil por mês.

O Ministério Público recomendou que a Câmara Municipal de Mossoró suspenda imediatamente o pagamento de verba indenizatória do exercício parlamentar aos vereadores locais. Os 13 vereadores mossoroenses recebem, cada, R$ 8 mil por mês.



A recomendação – de número 00/2008 – é assinada pelos promotores Daniel Guerra Alves, Jorge Cruz de Carvalho e Eduardo Medeiros Cavalcanti e foi publicada na edição desta terça-feira (25) do Diário Oficial do Estado (DOE).



A verba indenizatória do exercício parlamentar possui a finalidade de ressarcir os vereadores mossoroenses com relação às seguintes despesas como aluguel de imóveis, IPTU, água, telefone fixo ou móvel e energia elétrica; locomoção do parlamentar e viagens de assessores parlamentares; combustíveis e lubrificantes; contratação de consultoria, assessoria, pesquisas e trabalhos técnicos de pessoa jurídica; e divulgação da atividade parlamentar; entre outros itens.



Cada vereador de Mossoró, em razão da Lei Municipal nº 2404/2008, recebe mensalmente o valor de R$ 8 mil a título de verba indenizatória do exercício parlamentar, totalizando a quantia mensal de R$ 104 mil. Com isso, a Câmara gasta anualmente a quantia de R$ 1,248 milhão.



A recomendação lembra que “os gastos com a manutenção dos gabinetes dos vereadores são de responsabilidade orçamentária da Presidência da Câmara Municipal de Mossoró, única unidade orçamentária da Câmara Municipal de Mossoró, posto a competência de ordenador de receitas e despesas”.



O documento diz que a Câmara Municipal não deve mais pagar a verba indenizatória e os vereadores também não devem recebê-la.



Os promotores recomendam ainda que os vereadores “encaminhem resposta à 11ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mossoró, no prazo legal de cinco dias, a contar do respectivo recebimento, a no tocante às medidas promovidas quanto ao cumprimento da presente recomendação”.