Câmara aprova projeto sobre imigrantes Proposta vai dar a eles o direito ao trabalho digno, com carteira assinada, e também de se integrarem à sociedade como cidadãos, pagando seus tributos.

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (18) projeto de lei que reabre o prazo de pedido de registro provisório para estrangeiro que esteja em situação irregular no Brasil até 1º de fevereiro. O projeto, que será agora analisado pelo Senado.



Segundo o autor do projeto, deputado William Woo (PSDB-SP), a proposta vai beneficiar milhares de imigrantes ilegais que estão no Brasil. Ele disse que a proposta vai dar a eles o direito ao trabalho digno, com carteira assinada, e também de se integrarem à sociedade como cidadãos, pagando seus tributos.



William Woo informou que já foram feitos registros provisórios de imigrantes ilegais nos anos de 1984, 1988 e 1998. "[Agora] teremos neste ano de 2009 com a aprovação do projeto", disse



O parlamentar informou que a proposta vai beneficiar principalmente imigrantes de países da Ásia, África e de países vizinhos que estão trabalhando aqui de forma ilegal. "Isso mostra que o Brasil sempre está de braços abertos para ajudar toda a humanidade".