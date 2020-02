Fraudadores aplicam golpe no RN Vítimas são donos de terras assediados para cessão de espaços para projetos de energia eólica.

Proprietários de terras no Rio Grande do Norte estão sendo vítimas de golpes em relação à cessão de terras em áreas rurais para implantação de projetos eólicos. O alerta é do Governo do Estado, após denúncias de moradores das regiões do Litoral, Mato Grande e Serra de Santana.



Tudo começa quando supostos “investidores”, interessados na aquisição de terras potiguares, assediam os proprietários para assinatura da cessão de terras, alegando a obrigatoriedade de exploração.



O secretário estadual de Energia afirma ter recebido denúncias na secretaria da falsa compra. “Eles querem que os agricultores assinem contratos para implantação de parques eólicos, mas na verdade é uma fraude”, frisa o secretário.



Para coibir a ação, o secretário orienta aos donos de propriedades localizadas nessas regiões, a procurarem seus advogados ou pessoas que sabiam ler os itens dos contratos para sanar todas as dúvidas antes da assinatura. As vítimas podem procurar a Secretaria de Energia, em Natal, para maiores esclarecimentos.