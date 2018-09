Homem mantém enteado refém em Pirangi; PM invade casa, resgata criança e prende acusado Fato aconteceu em uma casa na praia de Pirangi e motivo para o crime foi o fim do relacionamento com a mãe do garoto.

Inconformado com o fim do relacionamento, um homem fez seu enteado – um garoto de cinco anos – refém durante duas horas na tarde desta quarta-feira (12), em Pirangi, litoral Sul do estado.



Segundo informações do major Santos, do Batalhão de Parnamirim, Marcone de Morais Porpino, 45, entrou na casa dos pais e pegou a criança indo em direção a um dos quartos do imóvel onde ficou trancado com ela. “Isso aconteceu por volta das 14h30 e nós (policiais) chegamos momentos depois”, lembra.



Dentro do quarto, o acusado dizia aos policiais que iria matar a criança e depois cometeria suicídio. “Não encontramos armas com ele”, informou. Cerca de 40 minutos depois de negociações com ele, quatro policiais militares invadiram o quarto, tiraram a criança dele e o renderam. “Essa foi a parte mais complicada porque ele é forte e só foi imobilizado por um policial que pratica judô”, comentou.



Depois de detido, o acusado foi levado ao 2º DP de Parnamirim onde seria autuado em flagrante. Os familiares dele informaram aos policiais que Marcone é esquizofrênico. "Vamos levá-lo ao Itep para ser examinado e vamos solicitar aos parentes exames que comprovem esse distúrbio", declarou o oficial.