Lula convoca prefeitos para reunião em fevereiro Presidente apresentará pauta de reivindicações aos novos gestores buscando compromissos com Educação e Saúde.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou hoje (29) uma reunião com prefeitos de todo o país para o dia 10 de fevereiro. No encontro, Lula disse que irá apresentar sua “pauta de reivindicações” e quer firmar com os governantes compromissos para 2009 em áreas como educação e saúde.



“Estamos fazendo um levantamento fiel, começando pela educação, passando pela saúde, depois pegando a cidadania para a gente pactuar entre governo federal, estadual e prefeituras para ver se a gente consegue tornar o Brasil mais realista e mais cidadão”, explicou.



A intenção, segundo ele, é que “as políticas do governo cheguem à periferia”. Lula disse que irá pedir aos ministros que façam um levantamento dos programas e ações de suas pastas que encontram dificuldades para chegar aos cidadãos, o que pode ser facilitado pelos prefeitos.



“Aquele pobre mais miserável, se o prefeito não montar um critério de investigação, não conseguimos descobrir que aquela pessoa existe”, ressaltou.



Brincando que normalmente são os prefeitos que apresentam sua pauta de reivindicação, Lula disse que no encontro inverterá esse processo. “Vou apresentar uma pauta de reivindicações que acho positiva e necessária, como acabar com o analfabetismo”. O presidente citou ainda a erradicação da mortalidade infantil e o sub-registro civil entre as crianças.



As declarações de Lula foram feitas durante discurso na cerimônia de sanção do projeto de lei que cria os institutos federais de educação, ciência e tecnologia (Ifets).