Chuvas deixam trânsito na BR 101 parado

Fotos: Elpídio Júnior Chuvas aumentaram buraco que ameaça "engolir" casa em Capim Macio.

Trecho da BR-101, nas proximidades da avenida Salgado Filho, ficou alagada e dificultou o tráfego.

No viaduto do Quarto Centenário, os veículos não conseguem trafegar no sentido zona Sul/Centro. Diversos trechos da avenida Prudente de Morais estão intransitáveis. Quem necessita seguir para a zona Sul pela avenida Salgado Filho, deve evitar os trechos entre o Centro Administrativo e o Natal Shopping.Nas ruas de Capim Macio, mais uma vez a chuva está deixando os moradores ilhados. Na Porfílio Gomes da Silva, uma casa permanece com sua estrutura ameaçada. Um buraco na frente da casa, originário de uma obra, aumentou.O cruzamento da rua Valter Fernandes com a avenida Engenheiro Roberto Freire, ao lado do supermercado Favorito, também não está apresentando condições dos carros trafegarem.Os bairros de Mirassol, Jiqui e Pirangi começaram a receber as águas das lagoas de captação, que comumente transbordam, gerando prejuízos a cada chuva.

