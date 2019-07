ABC realiza coletivo antes do jogo-treino

Na tarde desta terça-feira (13), o técnico Heriberto da Cunha comandou no Frasqueirão o último treino do ABC antes do amistoso contra a Seleção de Cidade da Esperança. (12). O jogo faz parte da fase de preparação do time para o Campeonato Estadual, com início no dia 21 de janeiro contra o Santa Cruz.Em entrevista à Rádio Globo, o técnico do ABC falou sobre a impressão do treino desta tarde e revelou que os jogadores tiveram um desempenho melhor do que a primeira movimentação com bola, iniciada na segunda-feira (12). Para ele, os atletas ainda estão em fase de adaptação e devem se integrar ao grupo com o tempo.No treino, Heriberto trabalhou com o time que deve ser escalado para o início da partida desta quarta-feira. Aloísio, Elton, Cauê , Fabiano, Gleidson, Fabiano Silva e Tales; Marcos Paraná, Tiago Gaúcho, More e Washington foram os esoclhidos pelo treinador. No final do primeiro tempo do coletivo, Washignton sentiu uma dor na virilha e foi substituído por Paulinho Macaíba. Entretanto, o jogador voltou para a segunda parte do treinamento, mas foi poupado em seguida.Uma novidade vem do Departamento Médico do clube. O zagueiro Ben-Hur passa por uma nova avaliação médica na sexta-feira (16) e deve tirar o gesso da mão direita em decorrência de uma cirurgia.

Contratações

O técnico Heriberto da Cunha falou ainda sobre as contratações de Simão, Rogério, Sérgio Manoel e Nêgo. Ele explicou que os jogadores “são nomes que não só o ABC, mas muitos times gostariam de ter”. No entanto, o técnico e a diretoria alvinegra negaram qualquer acerto. Outro nome que surgiu durante a semana foi o de Sérgio Alves, mas o mesmo acertou com o Ceará para o Estadual de 2009.“Surgem muitas especulações a respeito de novas contratações, mas até o momento nada foi confirmado. A presidência vem trabalhando, mas sabemos que isso demora. O ABC precisou reformular 90% de sua equipe com o final do Brasileiro”, disse.