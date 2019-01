Carnatal 2008: Cláudia Leitte no pique apesar dos oito meses de gravidez

Vlademir Alexandre Cláudia Leitte: simpatia e disposição no Carnatal 2008.

Pulando e cantando como nos tempos em que elevou o Babado Novo ao topo do Axé Music, Cláudia Leitte empolgou o corredor da folia e os sócios do Caju em sua primeira participação no Carnatal após a saída do grupo baiano. Quem esperava que a artista fosse diminuir o ritmo devido à gravidez, se enganou.A ex-vocalista do Babado Novo foi uma das que mais animou os camarotes e a arquibancada durante suas passagens pelo corredor da folia e, mesmo com a barriga, Cláudia Leitte manteve o ritmo e saiu ovacionada da avenida.Além de Cláudia Leitte, o sábado de Carnatal também contou com a participação do Chiclete com Banana, no último dia de Nana Banana em 2008, Ivete Sangalo, que fez sua participação no Cerveja e Coco, Margareth Menezes no animado Cidadão Nota 10, Ricardo Chaves em mais um ano de Bicho Papão e o Jammil conduzindo a estréia do bloco Amar é.No domingo, os blocos na avenida serão: Yeeaah! (infantil com Forró Sacudido e Patatí Patatá), Cerveja e Coco (Asa de Águia), Aviões Elétrico (Aviões do Forró), Caju (Jammil) e Bicho Papão (Ricardo Chaves). O primeiro bloco, que será o infantil Yeeaah!, sairá na avenida às 17h. O Cerveja e Coco sairá às 18h30, começando a seqüência de blocos a cada meia hora de percurso.