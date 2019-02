A despedida a coronel Veiga

Artur Dantas Familiares se despedem de coronel Veiga.

O filho do coronel, Celso Veiga, fez questão de lembrar da atividade do pai no esportes. Ele Ressaltou que o pai foi presidente das Federações de futebol de Natal, Brasília e Piauí, além de ser o fundador da Federação de Tênis, esporte que deu ênfase no Rio Grande do Norte com a reforma das quadras da polícia, América e Aeroclube.Celso destacou que o pai sempre foi muito ligado aos esportes, valores que ampliou para a família. “Meu pai nos incentivava bastante a praticar esportes, inclusive nos jogávamos com ele. Ele era muito ativo e jogou tênis até os 80 anos”, disse.Ele ressaltou ainda que o pai morreu sem ver ao grande sonho concretizado: a inauguração da nova sede do Alecrim, marcada para o próximo ano. Celso lembrou o pai desejava ver a nova construção por dar uma nova vida ao bairro que deu nome ao clube.No velório também esteve presente o deputado estadual Wober Júnior. Wober explicou que a morte do coronel Veiga é uma perda inexplicável para os amantes do futebol e para os que acreditavam em uma política de segurança pública, já que Veiga foi por três oportunidades secretário de segurança pública nos governos de Tarcísio Maia, Lavoisier Maia e Geraldo Melo. “Nós alecrinenses perdemos um torcedor, mas que deixou erguida a bandeira do clube até o final”, enfatizou.O sepultamento está marcado para as 11h no cemitério Morada da Paz, em Emaús.