Onze presos fogem da DP do Satélite Apesar das diligências, até o momento nenhum fugitivo foi recapturado.

Em uma ação inédita, 11 presos fugiram da 11ª DP do Satélite na noite da segunda-feira (5), por volta das 18h. De acordo com o agente Márcio Lindolfo os detentos serraram duas celas e ainda a grade do banheiro da cela dois.



A ausência dos presos foi sentida depois que Márcio viu uma barra de ferro caída do lado de fora da detenção. Após uma ronda pelo lado externo da delegacia, foi notada uma abertura por onde os presos ganharam liberdade. Em seguida, uma diligência fez sem sucesso, uma busca nos bairros circunvizinhos dos Guarapes, Planalto e Pitimbu.



O agente ainda revelou que a evasão aconteceu de forma incomum, já que usualmente as fugas são relatadas no final do expediente ou durante a madrugada. “No momento da fuga a delegacia funcionava normal, fazendo, inclusive, boletins de ocorrências. Foi uma fuga inédita aqui”, revela.



A identidade dos 11 detentos ainda é desconhecida e só depois de uma chamada é que devem ser identificados. O delegado Natanion de Freitas continua com diligências na tentativa de recapturar os detentos.