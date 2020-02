Presidente do TJ mantém eleição da Mesa da Câmara Municipal de Patu O desembargador deferiu recurso da Câmara Municipal de Patu contra decisão da primeira instância que determinou a anulação da eleição da Mes.

O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rafael Godeiro, manteve as eleições da Mesa da Câmara Municipal de Patu. O desembargador deferiu recurso da Câmara Municipal de Patu contra decisão da primeira instância que determinou a anulação da eleição da Mesa da Câmara Municipal.



O município de Patu está com novas eleições convocadas para o dia 1 de março porque o prefeito eleito foi afastado do cargo. Com a decisão da juíza, a Câmara Municipal ficaria sem presidente e o município sem prefeito até que fosse eleita a nova Mesa Diretora do legislativo municipal.



A decisão do presidente do Tribunal de Justiça levou em conta a instabilidade política que a medida poderia causar conforme alegado no recurso, bem como a argumentação da Câmara de que a medida fere a autonomia do legislativo.



"Ocorre que a decisão ora objurgada, diante do quadro atual em que se encontra o município de Patu, gerou no mínimo uma situação delicada e instável, e assim mantida, pode conduzir ao caos social, político e administrativo. Daí, evidente que a tutela buscada pelo Requerente reveste-se de natureza urgente. E ainda, seja pela excepcionalidade das hipóteses de afastamento dos titulares de cargos públicos, seja pela ofensa a autonomia interna da Casa Legislativa, tem-se que, de modo inegável, o direito em questão, por sua relevância, merece ser acautelado mediante determinação judicial. Ante o exposto, defiro o pedido para suspender os efeitos da decisão liminar proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Patu/RN, nos autos do Mandado de Segurança n° 141.09.000001-3.", afirma o desembargador em sua decisão.