que “não é o investigado que define a atuação da Polícia Federal, mas sim os fatos sob apuração”.A forma de investigação da PF na Operação em que um dos investigados é servidor da instituição também foi objeto de comentário do superintendente na entrevista, que rechaçou qualquer temor de corporativismo no trabalho investigativo.Segundo ele, agora a investigação segue o rumo da análise do material apreendido para dar suporte ao Ministério Público Federal e a Justiça Federal. Confira abaixo a entrevista com o superintendente da PF.Hélio Sant’Anna: Esse é um dos princípios que norteiam a atividade da Polícia Federal: a impessoalidade. Há muito que a Polícia Federal demonstra independência em suas investigações. Não é o investigado que define a atuação da Polícia Federal, mas sim os fatos sob apuração.HS: A investigação sempre é mais difícil porque o investigado conhece a instituição e alguns de seus integrantes. Assim, os meios e as técnicas de investigação utilizadas podem variar. Porém, não há diferenciação quanto aos objetivos. Importante salientar que não toleramos desvios de conduta, pois todos os policiais federais, servidores públicos, devem ser exemplo, ou seja, devem ser cumprir as regras e respeitar os princípios básicos da Instituição, afinal somos pagos para cumprir e fazer cumprir a Lei.HS: Não. Não houve qualquer temor de corporativismo, até porque, como já mencionado, a Polícia Federal atuou com isenção e independência.HS: As instituições são feitas de homens. Os homens têm seus defeitos. Entretanto, o diferencial é que a Polícia Federal há muito tempo dedica-se a investigar e comprovar eventuais desvios de condutas de seus integrantes, a fim de possibilitar a aplicação da lei.HS: Não. Essa informação é dado de segurança da instituição, porém posso afirmar que não há qualquer tratamento diferenciado, todos os presos tem os mesmos direitos e obrigações. Não há privilégios. As celas possuem aproximadamente 2,5 x 4,0m e contam com vaso sanitário e chuveiro. Os presos estão custodiados na sede da Polícia Federal provisoriamente, pois se aguarda vagas no sistema prisional, local adequado para guarda de presos.HS: Não existem outras pessoas para serem presas. A investigação segue com a análise do material apreendido nas buscas, a fim de subsidiar o Ministério Público Federal e a Justiça Federal de mais provas das condutas investigadas.HS: As investigações que envolvem crimes financeiros e lavagem de dinheiro sempre têm aspectos relacionados a dinheiro e objetos de valor. Não houve surpresas nesse sentido.HS: A Polícia Federal não tem atribuição para investigar jogos de azar, porquanto se trata de contravenção penal, cujo julgamento e apuração dizem respeito à Justiça e Polícias dos Estados.HS: Não existem dificuldades específicas para se investigar lavagem de dinheiro e crimes financeiros. Como toda investigação, existe uma maneira de realizá-la e a Polícia Federal tem preparado seus policiais para investigar esse tipo de delito.