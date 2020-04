Palmeiras perde a primeira partida em 2009 Equipe caiu diante da LDU, 3 a 2, a atual campeã da Taça Libertadores da América; o jogo foi em Quito

O Palmeiras foi derrotado pela primeira vez em 2009. Contra a LDU, atual campeã do torneio sul-americano, em Quito, o time de Vanderlei Luxemburgo empatou por duas vezes, mas acabou derrotado por 3 a 2, nesta primeira fase da Copa Libertadores da América, partida realizada na noite desta terça-feira, no estádio Casa Blanca, em Quito. Um gol duvidoso dos mandantes e uma falha na defesa alviverde fizeram diferença no placar final.



Primeiro tempo ruim para o Verdão. Após algumas chances das duas equipes, o time equatoriano abriu o placar com Calderón, aos 24 minutos. Após levantamento, o jogador, em posição duvidosa, mergulhou na área para marcar.



O Alviverde demorou apenas quatro minutos para empatar a partida. Diego Souza soltou a bomba de longe, o goleiro José Cevallos soltou e Willians completou para o fundo do gol.



A alegria palmeirense não durou muito. Aos 35 minutos, Calderón aproveitou falha da defesa e fez o segundo da LDU. O Palmeiras tentou ir para cima antes do intervalo, mas os excessivos lançamentos não levaram perigo aos donos da casa.



O segundo empate veio logo aos 2 minutos da etapa complementar. Cleiton Xavier cobrou falta na área com precisão. Edmilson subiu para cabecear e estufar a rede da Liga Deportiva Universitaria.



O tento da vitória aconteceu aos 13 minutos. O argentino Manso cobrou falta perfeita no ângulo esquerdo, sem chances para Marcos. O Palmeiras criou algumas chances até o final, mas faltou pontaria.



Melhores momentos



1º tempo



6 min – Manso cruzou e Bieler fez o arremate, obrigando Marcos a espalmar para escanteio.



8 min – O Palmeiras respondeu com Danilo. O zagueiro cabeceou cruzamento na área e a bola passou perto do gol da LDU.



12 min – Outra vez o goleirão palmeirense foi acionado. Araujo chutou forte e Marcos espalmou para escanteio.



14 min – Keirrison dominou, tirou o marcador com habilidade e rolou para Diego Souza. O meia tentou o drible e foi desarmado.



17 min – Diego Souza fez lance de efeito na direita e chutou cruzado, bem perto da trave de José Cevallos.



21 min – Willians avançou, chegou na área e bateu forte, por cima do gol.



24 min – GOL DA LDU – Calderón mergulhou para aproveitar levantamento na área e marcou o primeiro do jogo. A posição era duvidosa.



28 min – GOL DO PALMEIRAS – Diego Souza soltou a bomba de longe, Cevallos soltou e Willians completou para o fundo do gol.



35 min – GOL DA LDU – Marcos e Edmilson se atrapalham na área e a bola sobrou para Calderón anotar mais um.



38 min – Lançamento para frente, Keirrison, mesmo sem ângulo, finalizou. Araujo fez o corte e salvou a LDU.



2º tempo



2 min – GOL DO PALMEIRAS - Cleiton Xavier cobrou falta na área com precisão. Edmilson subiu para cabecear e igualou tudo novamente.



4 min – Armero desceu pela esquerda, cruzou na área e Keirrison apareceu em boas condições de marcar. Antes do centroavante, Cevallos chegou na bola para defender.



13 min – GOL DA LDU – Manso cobrou falta no ângulo esquerdo, sem chances para o goleiro Marcos.



22 min – Cleiton Xavier cobrou escanteio, Edmilson subiu bem e cabeceou. Cevallos defendeu.



27 min – Danilo subiu na área adversária e quase conseguiu o cabeceio. A bola saiu pela linha de fundo.



30 min - Bieler chutou no chão, em ótimas condições para ampliar. Marcos defendeu com os pés, salvando o Palmeiras.



Ficha técnica



LDU 3 X 2 Palmeiras



LDU

José Cevallos; Jairo Campos, Norberto Araujo e Icadi; Reasco, Patricio Urrutia (Larrea), William Araujo, Ambrosi (Diego Calderón) e Damián Manso; Claudio Bieler e Walter Calderón (Obregón).

Técnico: Jorge Fossati



Palmeiras

Marcos; Maurício Ramos (Marquinhos), Edmilson e Danilo; Fabinho Capixaba (Evandro), Pierre, Cleiton Xavier, Diego Souza e Armero; Willians (Lenny) e Keirrison.

Técnico: Vanderlei Luxemburgo



Data: 17 de fevereiro de 09

Local: estádio Casa Blanca, em Quito (Equador)