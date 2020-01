RN e embaixada americana no Brasil firmam parceria

Nesta quarta-feira (11), o Governo do Estado e a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil irão formalizar parceria para a realização de projetos nas áreas de segurança pública, geração de empregos, assistência médica, responsabilidade social e desenvolvimento do comércio local.O acordo será firmado , às 10h30, na Secretaria Estadual de Planejamento (Seplan), no Centro Administrativo de Lagoa Nova, durante visita do embaixador norte-americano no Brasil, Clifford Sobel, à governadora Wilma de Faria.

Representantes de diversos órgãos governamentais americanos, como o Departamento de Justiça, Departamento de Comércio (USAID) e Agência de Comércio e Desenvolvimento dos EUA (USTDA), estão dispostos a trabalhar em colaboração com os governos estaduais do Brasil, principalmente na região Nordeste.

Entre os projetos que devem ser executados no Rio Grande do Norte estão ações de combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas, aos homicídios e crimes contra as crianças, com treinamentos específicos e intercâmbio entre as polícias do Brasil e dos Estados Unidos.

Outra ação será o Programa de Geração de Empregos, voltado para jovens entre 16 e 22 anos de idade com renda familiar de até um salário mínimo, que receberão cursos de capacitação e encaminhamento ao mercado de trabalho.

Na área de comércio, o governo dos Estados Unidos pretende apoiar os governos brasileiros dando suporte a projetos de desenvolvimento econômico que incluam assistência técnica, análise prévia de investimento, treinamento e visitas de orientações, além de workshops.

Outra ação prevista é a de combate à disseminação da Aids e da tuberculose, com a capacitação de enfermeiros para monitorar o programa de tratamento padronizado.

A governadora Wilma de Faria ressalta a importância da parceria com os Estados Unidos. Ela deve aproveitar a visita do embaixador norte-americano para solicitar apoio para que o Rio Grande do Norte receba pelo menos um vôo procedente dos Estados Unidos.

"Temos vôos regulares e charters vindos da Europa, mas ainda não temos ligação aérea direta com os Estados Unidos e somos importantes não somente pela localização estratégica mas pelo nosso enorme potencial turístico", explica Wilma de Faria.

O embaixador norte-americano desembarca na tarde desta terça-feira (10) em Natal. Ele será recepcionado no aeroporto Augusto Severo pelo secretário de Energia e Assuntos Internacionais do Estado, Jean-Paul Prates. Em seguida, irá sobrevoar o litoral potiguar para conhecer a infra-estrutura turística do Estado e o potencial imobiliário da região. Na quarta-feira (11), além da audiência com a governadora, ele fará visita a projetos sociais e de saúde.