Garibaldi Filho diz que nome de José Sarney é mais seguro para PMDB

Vlademir Alexandre Garibaldi: "Fico triste por não poder continuar trabalho que vinha sendo bem feito".

Com o nome posto para disputar o comando do Congresso Nacional com o senador acreano Tião Viana (PT), Garibaldi vinha tendo sua candidatura questionada por parte dos senadores, que entendiam que se o potiguar vencesse o pleito seria uma reeleição na mesma legislatura, o que é vetado pela Constituição Federal. Garibaldi, no entanto, pensava diferente.No entendimento do parlamentar potiguar, a sua candidatura não representaria uma reeleição porque ele havia sido eleito para completar metade do mandato do senador Renan Calheiros (PMDB/AL) na Presidência do Senado, que renunciou ao cargo. O atual presidente do Congresso dizia, inclusive, que contava com pareceres jurídicos que comprovavam sua tese. Porém, o PMDB não deverá arriscar.Depois que o senador José Sarney teve a conversa com o presidente Lula e aceitou disputar o comando do Senado, o próprio Garibaldi acredita que não tem chances ser o escolhido pelo partido para a eleição devido ao risco de inviabilidade da candidatura.“A bancada do partido vai se reunir na próxima semana e analisar as duas candidaturas, mas como a minha apresenta aquele risco jurídico, eu tenho quase certeza de que a bancada deverá caminhar para a candidatura de Sarney. Eu também não quero expor o partido ao menor risco de perder o seu candidato. Se tivesse só um (candidato), tudo bem, eu seria. Mas como há dois, o que tem risco nenhum será escolhido”, disse Garibaldi.Mesmo após Sarney ter afirmado várias vezes que não seria candidato, Garibaldi diz que não ficou chateado com o companheiro de partido por ele ter voltado atrás na decisão. “Eu fico triste por não poder continuar um trabalho que vinha sendo bem feito, e não pela candidatura de Sarney. Mas tenho certeza de que ele fará um bom trabalho”, acredita o senador potiguar.Com o projeto da reeleição afastado, Garibaldi pode ser indicado posteriormente para presidir a comissão de Justiça do Senado. Entretanto, nega que haja conversas nesse sentido. “Por hora não estamos cogitando isso”, resumiu.A imprensa de Brasília afirma que José Sarney deverá contar com o voto de 58 dos 81 senadores.