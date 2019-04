Infraero nega caos aéreo na véspera do Natal Empresa frisa que o índice de pontualidade – que indica decolagens com menos de meia hora de atraso – foi de 72% meia-noite às 17h de terça-feira (23).

Embora um quarto dos vôos de hoje registre mais de meia hora de atraso, e mais da metade dos vôos da Gol tenham decolado fora do horário programado, a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) assegura que não há caos aéreo às vésperas do Natal.



Em nota divulgada no final da tarde, a empresa, que administra 67 aeroportos no país, frisa que o índice de pontualidade – que indica decolagens com menos de meia hora de atraso – foi de 72% da meia-noite às 17h de terça-feira (23).



Segundo a nota, esse número reflete 1.358 vôos realizados no período mencionado. “Desta forma, a Infraero nega a expressão 'caos aéreo' nos aeroportos”, diz a nota, divulgada na página da empresa na internet.



De acordo com a Infraero, a pontualidade só não é maior devido às fortes chuvas que ocorrem em regiões onde estão localizados aeroportos de conexão, como os de São Paulo e Brasília.



Até as 19h de hoje, 433 dos 1.613 vôos programados para todo o país decolaram com mais de 30 minutos de atraso, e 52 foram cancelados. Na Gol, dos 495 vôos programados, nove foram cancelados e 257 (51,9%) saíram com atraso.



Índices altos de atraso ocorreram também na Varig (44,1%) e na Webjet (40,4%). Na TAM, apenas 43 dos 588 vôos decolaram com mais de 30 minutos de atraso. A companhia tem o maior número de vôos e também, o maior número de cancelamentos: 13.