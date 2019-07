Funcarte anuncia primeiras atrações do Carnaval

O Carnaval Multicultural 2009 – Pólo das Artes, realizado pela Prefeitura de Natal por meio da Fundação Cultural Capitania das Artes (Funcarte), homenageará este ano o mestre Cornélio Campina, líder do grupo de dança popular Araruna, que morreu em agosto de 2008 prestes a completar 100 anos.Pelo que informou o chefe do setor de Eventos e Projetos Especiais, Castelo Casado, a atual gestão vai manter a idéia e formato do carnaval iniciados na administração anterior. Fazendo jus ao título de Carnaval Multicultural, a folia de Momo terá vários ritmos — frevo, samba, hip-hop, rock —, com eventos espalhados pela cidade.A abertura oficial do Carnaval Multicultural será na noite da sexta-feira (20) com o Baile de Máscaras no largo do Ateneu, às 19h. Na ocasião, a prefeita Micarla de Sousa entregará a chave da cidade ao Rei Momo e à Rainha.Em seguida, Valéria Oliveira lança seu novo álbum: “Sem perder o passo 2009 – No Carnaval de Natal”. O CD especial conta com as participações de Isaque Galvão, Liz Rosa, Rodolfo Amaral, Lane Cardoso, Luiz Gadelha, Khrystal, Suelda Soares, Simona Talma, Ângelo Castro e Mariangela.

Centro Histórico

A programação no Centro Histórico de Natal ainda não está completamente fechada, mas já se sabe que os shows começam na sexta-feira de carnaval. Durante o sábado tomarão conta da folia a banda de frevo do maestro Duarte, o bloco Manicacas do Frevo e a banda Frevo no Beco, no Beco da Lama.Ainda no sábado (21), terá festa nos dois palcos do pólo. O primeiro, na rua Vigário Bartolomeu, contará com shows de Iggor Dantas, Krhystal e Mart'nália, além do desfile das Kengas. O segundo – na avenida Ulisses Caldas – terá banda das Kengas com maestro Nemias.O domingo de Carnaval será bastante diferente dos outros nesse pólo. As bandas Carcará da Viagem, Neguedmundo e Nordestenato levarão um som ligado ao hip-hop para as ruas.Já na terça-feira, será a vez dos roqueiros. A 3ª Chamada do Rock, realizada no palco da Ulisses Caldas, ainda divulgará suas atrações.

Ponta Negra

O frevo no bairro começa no sábado de Carnaval com o desfile do tradicional bloco Poetas Carecas, Bruxas e Lobisomens e shows de Krhystal, Valéria Oliveira e Pedrinho Mendes. No dia seguinte, Sueldo Soares, Folia de Rua, de Jorge Negão, e Kiko Chagas dividem o palco.Para a segunda-feira está previsto que se apresentem Cirleide Andrade e Isaque Galvão; e, para encerrar, no último dia, a animação fica por conta de Ronaldo Ferrara e João Batista.

Rocas

O pólo das Rocas é novidade para Natal e ainda não foram divulgados os nomes para a festa. Castelo Casado antecipa que, com alegria, ficou surpreso ao iniciar a programação. “Estão indicando muitas bandas do próprio bairro".

Redinha

Na Redinha, a festa já é conhecida e, de acordo com Casado, tem mais destaque a cada ano. Por esta razão, o Carnaval foi ampliado e traz novidades.“Como todo ano ele cresce, vamos colocar duas orquestras de frevo, além das outras atrações”, diz. “Estamos vendo se trazemos um nome de peso para a Redinha”, avisa.Um palco na praça Cruzeiro e outro no largo do antigo Buiú (divisa de Redinha e Redinha Nova) farão dois carnavais diferentes. Segundo Castelo Casado, na praça será mais tradicional, com “atrações mais lights”.A banda Rosa de Pedra apresentará repertório de frevo. O outro palco, mais contemporâneo, terá pagode, suingueira e axé.Na praia, os blocos reclamam da presença de trios elétricos. A organização adianta que se houver trio elétrico, será apenas no largo do antigo Buiú.

Alecrim

Apesar de não contar com palcos, a folia do bairro do Alecrim também tem tradicão. Blocos como “Psiu”, que tem 32 anos, se concentrarão no mercado na avenida 6 (rua dos Canindés). Após terminado o desfile, voltam ao mercado por meio da avenida 4 (Presidente Sarmento).

Ribeira

No pólo da Ribeira, continuam os desfiles das escolas de samba, de sábado a segunda-feira. O regulamento está sendo discutido entre a Funcarte e as associações das escolas de samba.Segundo Castelo Casado, até o final da próxima semana a programação completa será confirmada.