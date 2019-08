Câmara Municipal divulga pauta da convocação extraordinária

Os vereadores de Natal vão apreciar e votar sete matérias durante a convocação extraordinária que começa na próxima terça-feira (20) e segue até a sexta-feira (23). Entre as matérias está a indicação de Rosy de Sousa, irmã da prefeita Micarla, para a Secretaria de Trabalho e Assistência Social.Segundo ato assinado pelo presidente da Câmara, Dickson Nasser, e publicado na edição deste sábado do Diário Oficial do Município (DOM), os vereadores estão convocados para apreciação e votação da seguinte pauta:

Mensagem nº 002/2009

- Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar o sexto Termo Aditivo ao Convênio 21/2006-SIN, na forma do art. 22, incs. XIV e XXX da Lei Orgânica do Município de Natal e dá outras providências;

Mensagem n.º 003/2009

- Projeto de Lei de criação do Cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Municipal e dá outras providências;

Mensagem nº 004/2009

- Projeto de Lei que concede isenção dos tributos municipais, por tempo determinado às operações necessárias para a organização ou realização da Copa Mundial da Fifa de 2014 e dá outras providencias;

Mensagem nº 005/2009

- Projeto de Lei de criação do Plano de DesenvolvimentoSustentável Integrado de Natal e dá outras providências;

Mensagem n.º 006/2009

- Projeto de Lei para regulamentação, no âmbito da administração pública municipal, dos procedimentos relativos ao pagamento de precatórios judiciais e dá outras providências.

Mensagem n.º 007/2009

- Projeto de Lei que altera a Lei n. 5.346, de 28 de dezembro de 2001, e dá outras providências;

Ofício n.º 015/2009

- Ratificação do Poder Legislativa para a indicação do nome daSenhora Carla Rosymar de Araújo Sousa Barreto para o cargo de Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social e dá outras providências;Além de Dickson, assinaram a convocação extraordinária os vereadores Paulo Wagner e Enildo Alves, respectivamente primeiro e segundo secretários da Câmara. De acordo com o documento, as sessões da convocação começam sempre às 14h.