Potiguar de Mossoró vence Alecrim no Machadão Com o resultado, as chances do "Verdão" se classificar para o segundo turno ficam cada vez mais distantes; o Potiguar por enquanto é quarto

O Potiguar de Mossoró venceu o Alecrim em pleno Machadão, na preliminar de ABC x América - 3 a 2.



A equipe mossoroense abriu o placar com Helinho, nos primeiros minutos de partida; Torona empatou para o Alecrim; Helinho colocou o Potiguar à frente aos 34 minutos; Cledinaldo voltou a empatar para o Alecrim aos 44 minutos.



O segundo tempo teve direito até a cinco minutos de interrupção por conta de gás de pimenta, que atingiu alguns jogadores do Alecrim. Depois do incidente, o Potiguar desempatou de vez com Flavinho (aos 38 minutos) , fechando o placar em 3 a 2.



" Infelizmente tomamos um gol, agora é se preparar para o jogo contra o Real (Independente) ", lamentou Gilmar, técnico do Alecrim - com o resultado, o Verdão continua na última colocação, e vê as chances de ficar entre os seis primeiros para o segundo turno se tornarem cada vez mais remotas.



Em contraste, o Potiguar comemorou o êxito - "Valeram os três pontos", contou o técnico do Potiguar, Miluir Macedo. O "Time Macho" por enquanto é o quarto colocado, com 13 pontos - e Helinho, com 5 gols marcados, neste momento é o artilheiro do Estadual.