Equipes de transição se reúnem no início da tarde desta segunda-feira (10) Depois do encontro entre Micarla de Sousa e Carlos Eduardo, auxiliares colocarão a mão na massa.

Passada toda euforia em torno do encontro entre a prefeita eleita, Micarla de Sousa (PV) e o atual gestor de Natal, Carlos Eduardo (PSB), agora as equipes de transição começarão o trabalho propriamente dito. A reunião está marcada para às 14h, no Novotel Ladeira do Sol.



A reunião será coordenada pelos representantes de cada grupo: Bosco Pinheiro, Chefe do Gabinete do Prefeito e, Paulinho Freire, Vice-prefeito eleito.