Grande participação na reunião do Conselho Deliberativo Os conselheiros aprovaram o balanço financeiro e em seguida apresentaram um esboço do possivél déficit do ABC.

O Conselho Deliberativo do ABC se reuniu na noite de ontema (24) no Auditório Dr. Ernani Alves da Silveira, no Complexo Sócio-Esportivo Vicente Farache, para uma Assembléia Geral Extraordinária, que contou com uma grande participação de conselheiros. A reunião também contou com a presença do presidente alvinegro, Judas Tadeu, e de membros da Diretoria Executiva do clube.



Seguindo a pauta da reunião, primeiro os conselheiros aprovaram o balanço financeiro de 2007, e em seguida, o conselheiro José Wilson apresentou o projeto de cessão de uma parte do terreno do clube para construção de um ginásio poliesportivo, que ficou para ser votado oportunamente.



No final, o presidente ABCdista, Judas Tadeu, junto com o tesoureiro, José Augusto, apresentaram um esboço de balanço do possível déficit do ABC para o ano de 2008.



A próxima reunião do Conselho Deliberativo ficou marcada para o mês de dezembro, com data a ser definida. O Edital de Convocação será publicado com antecedência, de acordo com o Estatuto Social do clube.



Site do ABC