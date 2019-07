João Faustino confirma conversa com os vereadores do PMDB

Júlio Pinheiro João Faustino: "O PMDB foi só o primeiro, mas isso não significa privilégio"

ter conversado com os vereadores Hermano Morais e Luis Carlos, ambos do PMDB, sobre uma possível adesão do partido a base aliada da prefeita de Natal, Micarla de Sousa, na Câmara Municipal.“Queremos formar uma base de apoio forte, aguerrida e que ofereça respaldo político para que possamos promover uma reforma séria, como a cidade exige”, disse o Secretário.João Faustino reforçou ainda que tem conversado não só com os vereadores do PMDB, mas com todos aqueles que se interessaram pelas propostas da prefeitura.“O PMDB foi o primeiro, mas isso não significa nenhum privilégio. Estamos abertos a conversas com todos aqueles que acreditam na reforma administrativa que pretendemos desenvolver em Natal”, lembrou ele. “Mas a decisão se o PMDB vai ou não estar conosco, não é minha, claro, e sim do partido”, concluiu.Questionado sobre uma possível conversa com o vereador Raniere Barbosa (PRB) ou outros parlamentares que já teriam manifestado a intenção de fazer oposição a Micarla, o secretário disse que não pretende entrar em bate-boca com ninguém. “Não quero criar nenhum constrangimento. Respeito à posição de cada um”.O futuro secretário lembrou ainda que, no final do ano passado, todos os vereadores eleitos e reeleitos foram convidados para uma reunião junto à futura administração na época, para que os parlamentares pudessem conhecer as propostas e metas da gestão Micarla de Sousa.“Naquele momento demos início ao diálogo com os vereadores”, disse o futuro secretário, que ainda aguarda a aprovação do projeto que cria a sua pasta.