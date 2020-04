José Maranhão toma posse como governador da Paraíba

Fábio Rodrigues Pozzebom/ABr

Antes de assumir, ele renunciou ao cargo de senador em mensagem lida durante a sessão do Senado lida em plenário pelo presidente em exercício, senador Mão Santa (PMDB-PI). Ao chegar à Assembléia Legislativa, o novo governador disse à reportagem da Globo News que terá como prioridade concluir as obras públicas inacabadas no estado.Ele afirmou que, embora o governador cassado e adversário político Cássio Cunha Lima (PSDB) tivesse a maioria na Assembleia, não acredita que terá problemas para governar."Não vou ter dificuldades porque acredito na 'paraibanidade' de todos os políticos da Paraíba", declarou.Na manhã desta quarta, o presidente da Assembléia Legislativa, Arthur Cunha Lima (PSDB), primo do governador cassado, assumiu interinamente o cargo, até o momento da posse de Maranhão.Maranhão foi diplomado em sessão extraordinária do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba pela manhã e entregou a carta de renúncia à Mesa do Senado poucos minutos antes da posse, que estava marcada para as 18h desta quarta.Com a posse de Maranhão, o novo vice-governador da Paraíba será Luciano Cartaxo (PT), atualmente vereador em João Pessoa e companheiro de chapa do peemedebista durante o pleito.A assessoria de Cássio Cunha Lima informou que os advogados dele já ingressaram na Justiça com recurso contra a decisão do TSE que o afastou do cargo.Ao decidir pela posse de Maranhão, o TSE considerou que, mesmo com as denúncias de irregularidades que atingiram o governador cassado e o vice, José Lacerda Neto (DEM), a eleição de 2006 foi válida. Por isso, determinou a posse do segundo colocado na eleição.Fonte: G1