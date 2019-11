Diretor do Alecrim classifica como "ridícula" arbitragem do clássico Marcelo Henrique não poupou críticas ao trabalho do trio de arbitragem que esteve no jogo contra o América.

O diretor de futebol do Alecrim, Marcelo Henrique, não poupou críticas ao árbitro Antônio Márcio do Rosário, que apitou o clássico de domingo (1) entre América e Alecrim. “Foi uma arbitragem ridícula e que prejudicou nossa equipe”, afirmou o dirigente em entrevista à Rádio Globo.



O dirigente argumentou que não quer justificar o resultado – Alecrim foi goleado por 5 a 0 – do clássico. “Quem foi ao Machadão se envergonhou do nível da arbitragem”, lamentou. “Falta pulso firme e coragem para ser um grande árbitro”, completou Marcelo Henrique.



O presidente da Comissão de Arbitragem, Armando Falcão, informou que o assistente Lourival Candido da Silva será punido por um erro considerado “gravíssimo” no jogo entre América e Alecrim. A suspensão será de 15 dias.



Alheio ao trabalho do trio de arbitragem, o dirigente alecrinense comentou que “o resultado traz ânimo negativo”. “Não podemos deixar a turma baixar a cabeça. Temos um campeonato com rodadas pela frente e muitos pontos a serem disputados”, destacou.



Para ele, esse é o momento de “sentar, pensar e analisar onde deve ser mexido (na equipe) e assim ver as decisões a serem tomadas”. Na próxima rodada, o Alecrim enfrenta o Santa Cruz, líder do campeonato, no estádio Machadão.



Marcelo Henrique vê que “ainda é possível” uma reabilitação. O dirigente vê que o jogo da quarta-feira (4) como “crucial”. “Temos que pontuar para chegar juntos das demais equipes. Este é o momento de buscar a reabilitação no campeonato”, concluiu.