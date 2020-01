Assessor da CBF aponta qualidade do projeto para escolha das sedes

Fotos: Elpídio Júnior Rodrigo Paiva acompanha comissão da FIFA pelas cidades.

Ele explicou que a vistoria nas 17 cidades do Brasil que desejam ser uma das doze sedes do Mundial “é a conclusão de um período de dois anos de trabalho”. “Eles vieram tomar conhecimento dos últimos pontos passados pelas cidades”, disse.Os três inspetores da FIFA foram acompanhados de um consultor em estádios para o sobrevôo por Natal e, principalmente, pelo local onde está planejado a construção do arena das Dunas com capacidade para 45 mil pessoas, um projeto orçado em R$ 300 milhões.Rodrigo Paiva explicou que a visita da comissão serviu também para que os inspetores da FIFA tivessem conhecimento do projeto. “Assim eles puderam tirar algumas dúvidas e questionar os coordenadores do comitê em Natal”, declarou.Ele avisou que “qualquer alteração a ser feita deve ser enviada o quanto antes à FIFA”. De acordo com o assessor da CBF, o grupo de trabalho da FIFA para a Copa do Mundo já vem desempenhando essa função há um ano e seis meses.Outra informação importante repassada é que “o impedimento para escolha da sede é a qualidade do projeto”. Outra informação importante repassada é que "o impedimento para escolha da sede é qualidade do projeto". "Não há obrigação que haja sede no Pantanal e na Amazônia" avisou. "É uma decisão muito flexível", completou Rodrigo Paiva.Além disso, segundo Rodrigo Paiva, as cidades escolhidas como sede para o Mundial "têm até 1º de Janeiro de 2013 para entregar os estádios prontos para serem utilizados". "Isso se deve ao fato que no meio de 2013 será realizada a Copa das Confederações, competição que antecede à Copa do Mundo", explicou.A preocupação dele se deve ao fato da FIFA exigir um cronograma para as obras e que "deve ser respeitado esse documento pré-estabelecido". Ele informou que após o mundial de 2010, na África do Sul, a FIFA vai montar um escritório no Brasil "para fiscalizar o cronograma das obras".Com relação a declarações do ministro dos Esportes, Orlando Silva Júnior, acerca das escolhas de cidades para as sedes da Copa do Mundo, o assessor da imprensa da CBF rebateu ao dizer que "ele (Orlando Silva) cuida do esporte no Brasil. O coordenador do comitê da Copa do Mundo no Brasil 2014 é Ricardo Teixeira".