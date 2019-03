Bugueiros do RN passarão a ser permissionários a partir do próximo ano

Fotos: Cedidas / Setur Atualmente, a secretaria tem 713 bugueiros credenciados e autorizados para a prestação do serviço.

Buggy legal

Segundo ele, o processo com edital está na Procuradoria Geral do Estado para emissão do parecer. "Para que as permissões sejam concedidas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Turismo, os bugueiros entrarão em uma licitação".A atividade de buggy-turismo consiste no transporte de turistas em veículos tipo buggy, nos roteiros de praias, dunas, lagoas e sítios de valor histórico e cultural. Regulamentada pela Lei Estadual 8817, de 26 de março de 2006, a prestação do serviço de buggy-turismo vem se consolidando ao longo dos anos.Dos turistas que visitaram o Rio Grande do Norte, de 2004 até 2006, 33% fizeram o passeio de buggy. "Esse é um número bem significativo", reconhece o coordenador, dizendo que os maiores divulgadores dos passeios são os próprios turistas.Atualmente, a secretaria tem 713 bugueiros credenciados e autorizados para a prestação do serviço. Dos 713 bugueiros credenciados, Natal possui 497; Extremoz, 105; Tibau do Sul, 68; e Baía Formosa, 43.Chudileigue Bezerra fez questão de ressaltar a importância da secretaria no que diz respeito à qualificação dos profissionais. "Antes de iniciar a atividade, eles (bugueiros) passam por um longo processo que dura em torno de um ano.O processo vai desde a inscrição, processo seletivo, prova escrita e prática, aprovação dentro do número de vagas no edital até o curso de formação. Além disso, para os que já exercem a atividade a secretaria, por meio da Universidade Potiguar, promove curso de aperfeiçoamento".Durante o curso, que tem 450 horas/aula, os bugueiros aprendem sobre turismo, preservação ambiental, relações interpessoais, direção defensiva, inglês instrumental, entre outros. "O estado se preocupa tanto com a qualificação do profissional quanto com a segurança dos turistas", comenta. No dia 18, 31 bugueiros concluem o curso de reciclagem na Universidade Potiguar.Ele observa que o trabalho desenvolvido pelo estado reflete em recentes pesquisas técnicas. "A pesquisa revelou que 61,68% dos entrevistados que fizeram o passeio classificaram como ótimo; e 34,11%, como bom. Acharam regular, 2,34%, e ruim apenas 1,87%. Ou seja, quase a totalidade dos turistas nos deram um retorno de que estamos no caminho certo", conclui.Lançada anualmente desde 2004 em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran-RN), Companhia de Polícia Rodoviária Estadual (CPRE), a campanha "Buggy Legal" ainda não tem data definida para começar.O objetivo da campanha é educar, conscientizar e orientar os profissionais e usuários do serviço de buggy-turismo do Rio Grande do Norte. A ação promovida pela Setur abrange a área geográfica que vai desde Maxaranguape até Baía Formosa."Na campanha a secretaria distribui sacos de lixo, folders e quando encontramos algum tipo de irregularidade é feito notificação", afirma o coordenador do setor de buggy-turismo da Setur, Chudileigue Bezerra.