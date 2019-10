São Paulo vence a segunda partida fora de casa Muricy Ramalho continua a fazer experiência e rodízio de atletas

O terceiro jogo do São Paulo no ano teve mais uma demonstração do rodízio de atletas planejado e colocado em prática por Muricy Ramalho neste início de Campeonato Paulista. Se na primeira partida as estreias foram de Renato Silva, Arouca e Wagner Diniz e na segunda foi a vez de Denis, Junior Cesar e Washington, contra o Guarani o treinador promoveu uma dupla de ataque inédita, com Borges e Washington. O placar desta quarta-feira (28), no Brinco de Ouro, em Campinas, porém, foi o mesmo do último jogo: vitória por 2 a 0.



Apesar do campo pesado, castigado pela chuva, a equipe são-paulina não deu chances ao Guarani nos primeiros 30 minutos de jogo. Borges teve as oportunidades mais perigosas da etapa inicial. Logo no segundo minuto de partida, o atacante recebeu pela esquerda e bateu forte, tirando tinta da trave esquerda. Aos 31min, em tabela com Washington, o camisa 17 pegou firme na bola, que caprichosamente bateu na trave.



Mas não foi só o setor ofensivo que se destacou no primeiro tempo. Até os 35 minutos, nenhuma jogada da equipe rival tinha entrado na área de Bosco. Todos os avanços do Guarani foram contidos pelos defensores são-paulinos, com destaque para os desarmes feitos por André Dias e para o posicionamento preciso de Jean. Borges e Hugo também deram apoio ao setor, voltando sempre para marcar e fechar os espaços. Quando o perigo chegou mais perto, o goleiro Bosco evitou um perigo maior.



Na segunda etapa os donos da casa, não querendo deixar escapar a terceira vitória consecutiva, equilibraram o jogo, apertando a marcação sobre os meio-campistas do Tricolor. Para tentar sair do esquema truncado do Bugre, Muricy promoveu as entradas de Richarlyson e Dagoberto nos lugares de Hugo e Borges. E logo no primeiro lance as substitiuições fizeram efeito.



Ganhando mais liberdade com a entrada de Richarlyson, Jorge Wagner recebeu a bola pela esquerda, partiu em velocidade e cruzou com perfeição para o meio da área. Washington, sempre perigoso, procurou a conclusão, mas antes que pudesse alcançar a bola o zagueiro Plínio mandou contra a própria meta, abrindo o placar a favor do São Paulo.



A desvantagem no placar não desanimou o Guarani, que continuou dificultando e endurecendo o jogo. Mas a aplicação do adversário não foi suficiente para conter o sucesso das mudanças feitas por Muricy Ramalho. Quando o jogo parecia definido o Tricolor marcou seu segundo gol. Aos 43 minutos, Dagoberto recebeu lançamento na esquerda, avançou e tocou pelo meio dos defensores para Hernanes, que com categoria dominou, se livrou da marcação e de perna esquerda, com muita frieza, rolou para o fundo do gol bugrino.



Ainda houve tempo para a entrada de Arouca, que esteve em campo no lugar de Hernanes, mas o placar não sofreu alterações. O São Paulo saiu de campo com a 11ª vitória sobre o Guarani nos últimos 11 jogos disputados no Brinco de Ouro. Além disso, o time alcançou 22 jogos sem derrota, sendo 18 pelo Campeonato Brasileiro, um pela Copa Sul-Americana e três pelo Campeonato Paulista.



Para manter a ascensão no Campeonato Paulista o Tricolor volta a campo no próximo domingo, às 17 horas, contra o Santo André, no estádio do Morumbi.



