Aeroportos têm 6,5% dos vôos atrasados

O balanço da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) mostra que dos 477 vôos programados, 120 (25,2%) tiveram algum tipo de atraso até as 9h deste sábado (20).No entanto, no momento do levantamento, apenas 31 (6,5%) continuavam atrasados. O número de vôos cancelados chegava a 9 (1,9%).Os maiores atrasos ocorreram em Brasília, Manaus, Recife, Salvador e Guarulhos (SP). Por serem as maiores, a TAM, com 203 vôos, e Gol, com 148, são as empresas com o maior número registrado de atrasos.

*Fonte: Agência Brasil