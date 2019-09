Garibaldi espera contar com apoio do PSDB para eleger Sarney presidente do Senado

Agência Senado Garibaldi quer apoio do PSDB à candidatura de Sarney.

"Serão 33 votos num colégio de 81 senadores. É mais de um terço dos votos", declarou Garibaldi à Agência Senado, nesta manhã de quarta-feira.O PSDB também se reúne hoje (28), no Senado, para decidir se será a favor da candidatura de José Sarney ou do senador petista Tião Viana (AC)."São dois partidos importantes. Creio que no PMDB não vamos ter novidades, e com relação ao PSDB também não. A expectativa é de que venhamos a ter o apoio à candidatura do senador José Sarney", comentou.Os tucanos pretendem após a reunião interna, marcar um encontro com cada um dos dois candidatos para apresentar as exigências para firmar apoio à candidatura de um ou de outro senador. O apoio do partido é decisivo para definir qual será o próximo presidente da Casa.Garibaldi disse ainda que a eleição de segunda-feira (2) deve transcorrer com tranqüilidade. "Eleição agitada é quando não tem favoritismo e isso não é o previsível".A eleição para a presidência e os outros cargos da Mesa Diretora do Senado será feita por voto secreto. O mandato é de dois anos e não pode haver reeleição dentro de uma mesma legislatura.*Com informações da Agência Senado.