RN receberá R$ 7 milhões para investimentos em Segurança Pública Anúncio da liberação dos recursos acontece cinco meses após a governadora assinar a adesão do RN ao Pronasci.

A segurança pública no Rio Grande do Norte receberá um reforço financeiro da União. O Estado terá R$ 7 milhões do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci). O anúncio da liberação dos recursos foi feito pelo ministro da Justiça, Tarso Genro, à governadora Wilma de Faria durante audiência em Brasília, nesta quarta-feira (5).



O anúncio da liberação dos recursos acontece cinco meses após a governadora assinar a adesão do RN ao Pronasci. Por iniciativa do Governo do Estado, que procurou o Ministério da Justiça e solicitou participação no programa, projetos como Polícia de Bairros e treinamentos para policiais serão reforçados.



À época da assinatura, em 4 de junho passado, a governadora Wilma de Faria defendeu a adesão ao Pronasci face ao desenvolvimento econômico atingido pelo Estado, que exige investimentos em medidas de prevenção à criminalidade.



O Pronasci é um sistema inédito de combate à criminalidade que articula políticas de segurança com ações sociais, sem abrir mão de estratégias de controle e repressão qualificada.



As ações desse programa são especialmente dirigidas ao público de 15 a 29 anos, em risco de envolvimento com o crime ou já em conflito com a lei. Aos jovens presos, o Pronasci irá oferecer oportunidades de educação e formação profissional.



O Pronasci atende atualmente quase 100 municípios em 17 estados brasileiros e no Distrito Federal. O programa conta com os recursos do governo federal – de R$ 1,350 bilhão, em 2008 – para implementar ações preventiva e de repressão.



O programa é uma resposta do governo Lula para enfrentar a criminalidade no país. É um programa inovador, pois articula políticas públicas de segurança com projetos sociais. Entre eles destaca-se o projeto Mulheres da Paz, que contará com a ajuda de lideranças femininas das comunidades em trabalhos com jovens em situação de vulnerabilidade.



A governadora Wilma de Faria foi a Brasília na última segunda-feira (3) para uma série de audiências em Ministérios e Secretarias Nacionais. O objetivo é agilizar a liberação de verbas para o RN previstas no Orçamento Geral da União. Na audiência do Ministério da Justiça, ela estava acompanhada dos secretários Agripino Neto (Segurança), Wagner Araújo (Planejamento) e Rubens Lemos (Comunicação).



Fonte: Assecom