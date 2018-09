Começa hoje (17) o pagamento do penúltimo lote de restituições

IR 2008 Data 1º lote 16/06/2008 2º lote 15/07/2008 3º lote 15/08/2008 4º lote 15/09/2008 5º lote 15/10/2008 6º lote 17/11/2008 7º lote 15/12/2008

Cerca de 1,9 milhão de pessoas serão beneficiadas a partir de hoje (17) como o pagamento da penúltima parcela de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2008, ano base 2007.O montante total a ser liberado é de R$ 1,8 bilhão. O dinheiro será corrigido em 7,21%, referentes à variação da taxa Selic de maio a outubro, e 1% de novembro. A restituição não sofrerá mais nenhum acréscimo, independentemente da data em que o contribuinte irá recebê-la.A consulta do lote pode ser feita através do número do CPF no site da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br ou pelo Receitafone (146).O valor a que o contribuinte tem direito ficará disponível no banco por um ano e, quem não fizer o resgate neste período, deverá requerê-lo mediante o Formulário Eletrônico (Pedido de Pagamento de Restituição), disponível no site da RF na internet.A Receita Federal também disponibiliza o questionamento do contribuinte na unidade local da Receita. Para isso, deve sacar a quantia depositada na conta e reclamar a diferença na unidade local da Receita Federal.Quem não informou o número da conta para crédito da restituição deverá procurar uma agência do Banco do Brasil, ou ligar para 4004-0001 (capitais) ou 0800-729-0001 (demais localidades) e pedir a transferência do dinheiro para qualquer banco em que tenha conta-corrente ou poupança.O primeiro lote do IRPF 2008 foi liberado no dia 16 de junho e o último deve ser liberado em 15 de dezembro. Estarão disponíveis para saque sete lotes mensais, de acordo com o calendário a seguir:* Com informações da Receita Federal